SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ancora un incidente, all’ora di pranzo, fra via Esino e via Potenza, a Porto D’Ascoli. Numerosi negli ultimi tempi i sinistri in quella zona, dove c’è una scarsa visibilità specialmente per chi si immette su via Esino.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.