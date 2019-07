L’attaccante napoletano, 27 anni e fisico da 190 centimetri lo scorso anno al Pro Piacenza (6 mesi) non ha mantenuto le promesse che arrivavano dalla stagione precedente quando in D mise a segno ben 29 gol. A San Benedetto la rinascita?

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La prima mossa del mercato della Samb sembra fatta. Dalla società rossoblu filtra infatti più che ottimismo per la chiusura dell’affare che porterà in casacca Samb Emilio Volpicelli, probabilmente con la formula del prestito, dalla Salernitana proprietaria del cartellino dell’attaccante.

Volpicelli, napoletano classe 1992 la scorsa stagione ha trovato spazio nella seconda parte d’annata con la Pro Piacenza con la quale ha messo a segno 2 reti in 11 gare. Il calciatore era alla seconda esperienza in C dopo quella con la Fidelis Andria nella stagione 2016-2017. La stagione successiva l’exploit in Serie D a Francavilla con 29 reti in 32 gare.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.