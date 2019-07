Si terrà alla Chiesa della Marina, a San Benedetto, alle 18.30. Venerdì 5 luglio invece il torneo di beneficenza in sua memoria al Campo Europa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – 365 giorni fa la Riviera, e non solo, fu turbata da una brutta notizia.

Il primo luglio 2018 ci lasciava Giovanni Pompei a causa di un grave male. In tanti, amici e familiari, piansero l’ex calciatore di Ascoli, Samb, Taranto, Bologna e Samb Beach Soccer.

Ad un anno di distanza il dolore per la scomparsa è ancora presente ma altrettanto forte la grande volontà di ricordare come si deve un ragazzo davvero speciale.

Oggi, primo luglio 2019, si terrà una messa alla Chiesa della Marina, a San Benedetto, dalle 18.30. Venerdì 5 luglio, invece, si svolgerà al Campo Europa un torneo in sua memoria con il ricavato che andrà in beneficenza per aiutare le persone meno fortunate.

