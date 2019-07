SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si è svolta, presso l’Aula dei Gruppi Parlamentari della Camera dei Deputati a Roma, le premiazioni di Quarta Categoria, il campionato delle squadre “special” composte da atleti con disabilità cognitivo-relazionale e promosso da FIGC e CSI grazie alla collaborazione delle componenti federali.

Un appuntamento molto sentito che come sempre ha visto la grande partecipazione dei vertici del calcio italiano, dalle Leghe ai club. La Lnd è stata rappresentata da Sandro Morgana, vice presidente e delegato per il calcio femminile. Per la Figc è intervenuto il presidente Gabriele Gravina, accompagnato dal diggi Marco Brunelli. Presenti anche i massimi dirigenti della Lega A, Micciché e De Siervo, Balata per la Lega B, il presidente della Lega Pro Ghirelli, il presidente del Settore Tecnico della FIGC Albertini.

Insieme a loro anche i presidenti di club Lotito, De Laurentiis e Campedelli, l’ad del Monza Galliani ed il presidente del CSI Vittorio Bosio. Non è mancata, anche stavolta, la partecipazione della politica con gli interventi del Presidente della Camera Roberto Fico, del Ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, della senatrice Anna Maria Bernini e della deputata Giorgia Meloni.

Importante l’annuncio del Presidente Gravina: “Vogliamo portare il calcio per disabili all’interno della Federcalcio e sono particolarmente felice che questa idea sia condivisa dal Presidente del CIP Pancalli”.

Durante la cerimonia sono state premiate le 12 squadre vincitrici dei tornei regionali che si sono affrontate dal 21 al 23 giugno presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano dove gli “Insuperabili Reset Academy” hanno battuto in finale la Juventus For Special.

Altri riconoscimenti sono andati a: Parma Special, Chievo, Torino FD, Cremonese Special, Spezia Special, Novara Special, Siena Special; per la LND Puglia Manfredonia, Bitonto e Virtus Molfetta; per la LND Abruzzo Pescara e Lanciano FS; per la LND Sardegna Assemini Calcio e Filippide Cagliari; per la LND Marche ASD Stella del Mare; per la LND Basilicata Vinci con noi; per la LND Lazio Totti Soccer School, Blue Star, Ragazzi di Vita e Albalonga.

Per la ASD Stella del Mare San Benedetto hanno ritirato il premio per mano del vice Presidente regionale Figc Marche Ivo Panichi i dirigenti Andrea e Barbara Fioretti insieme all’atleta Lorenzo Troiani .

“Per noi – dice Andrea Fioretti – è un altro bellissimo riconoscimento in ambito nazionale per il grande lavoro svolto quest’anno e ne siamo fieri, non operiamo solo nell’ambito della disabilità ma sicuramente in questo contesto stiamo ottenendo grandi soddisfazioni che ci spingono a fare sempre meglio per i nostri ragazzi”.

