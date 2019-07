In primo piano la premiazione e la consegna della Coppa al quartiere Sant’Antonio, vincitore del Trofeo Riviera Oggi 2019. Guarda il video

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Emozioni e pathos nella serata del 30 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli per l’ultimo atto del Torneo dei Quartieri, edizione 2019.

E’ andata in scena la finale del Trofeo Riviera Oggi, giunto alla terza edizione: in campo Sant’Antonio e Agraria.

Un match ricco di sorprese e giocate. A fine primo tempo il team di William Belardinelli era campione poiché conduceva 2 a 1 ma nella seconda frazione la squadra di Tony Alfonsi ha avuto la meglio e ha vinto la finalissima con il risultato di 7 a 3.

Gioia ed esultanze tra i giocatori in nero per la conquista della Coppa. Applausi, comunque, anche per i neroviola, protagonisti per tutta la competizione.

Ecco il match in trenta scatti del nostro Matteo Straccia.

