La spesa si aggira attorno al milione di euro. La società dei rifiuti, nell’operazione, darà in permuta tre automezzi dell’attuale parco, terreno di scontro anche di lotte sindacali in questi mesi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Picenambiente rinnova il suo parco automezzi. La partecipata dei rifiuti ha avviato infatti in questi giorni le procedure per acquisire 11 nuovi mezzi per la raccolta rifiuti. Il parco totale verrà in ogni caso incrementato di 7 unità visto che nell’operazione la società darà indietro 3 mezzi in permuta.

Per una spesa totale che si attesta intorno al milione di euro Picenambiente acquisterà, in particolare, 4 autocompattatori posteriori, 5 autocarri con vasca a costipatore, 1 autocompattatore posteriore bicamera e 1 autocompattatore posteriore monoscocca. Il rinnovamento del parco automezzi è stato, in questi mesi, terreno anche di scontro sindacale con le sigle che rappresentano i lavoratori nell’azienda dei rifiuti.

