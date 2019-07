Immagini del nostro Matteo Straccia. I bianchi hanno sconfitto i gialli per 9 a 3 e si sono riconfermati al terzo posto come nel 2018

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella serata del 30 giugno è andato in scena il penultimo atto del Torneo dei Quartieri, edizione 2019, al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

“Finalina”, valevole per il terzo e quarto posto, fra Mare e Paese Alto. I bianchi hanno sconfitto i gialli per 9 a 3 e si sono riconfermati al terzo posto come nel 2018.

Qui l’articolo

Ecco il match in trenta scatti del nostro Matteo Straccia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.