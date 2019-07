I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la data di recupero. Si può comunque chiedere rimborso

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Rinvio in Riviera per un appuntamento musicale.

Il concerto di Gino Paoli che avrebbe dovuto aprire, domani 2 luglio, in piazza Piacentini la rassegna “Nel cuore, nell’anima” è stato rinviato a data da definire a causa di un improvviso impedimento che richiede all’artista un breve periodo di riposo e cura.

Gli organizzatori – Amat e Comune – stanno individuando insieme alla produzione del tour “Paoli canta Paoli” la nuova data, che sarà comunicata non appena possibile.

I biglietti acquistati in prevendita rimangono validi per la data di recupero. Si può comunque chiedere rimborso dei biglietti presentandoli integro in ogni parte presso i punti vendita dove sono stati acquistati e alla biglietteria del Teatro Concordia aperta oggi 1 e domani 2 luglio e lunedì 8 e martedì 9 luglio (ore 18 alle 20).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.