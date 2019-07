SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Siamo a luglio e la stagione estiva, con i suoi eventi, entra nel vivo.

Non fa eccezione Porto d’Ascoli, pronta ad ospitare un’iniziativa promossa dall’associazione commercianti Porto d’Ascoli al Centro, in programma nel prossimo fine settimana, dal 4 all’8 luglio. In collaborazione con Occhio Amico Pda e il patrocinio del Comune. Dalle 18.30 fino a tarda serata enogastronomia, musica, balli e animazione.

Il consiglio direttivo è formato da Attilio Zumpano (presidente) dell’agenzia immobiliare & amministrazione condomini, Graziella Maranci (vice presidente) Big Bang Pizzeria, Laura Camaioni (segretaria). Fanno parte Paolo Piunti (prodotti per l’agricoltura), Dino Grilli (Velarium tende e tendaggi), Katia Morelli (Blooming, piante e fiori), Irene Ruggieri (Elensec Lavanderia), Massimo Panichi (Enoteca) e Aurelio Di Silvestro (Mille caffè rivendita cialde e capsule).

Nella mattinata del primo luglio conferenza di presentazione della Festa di Porto d’Ascoli al Centro, ottava edizione, con la consigliera comunale Maria Adele Girolami e i rappresentanti dell’associazione organizzatrice.

Maria Adele Girolami apre la conferenza: “Amministrazione vicina ai commercianti della Riviera e in questo caso, ovviamente, a quelli di Porto d’Ascoli. Siamo ampiamente favorevoli e ringraziamo gli organizzatori per quello che fanno. Abbiamo una bella e grande città e invita

Attilio Zumpano, presidente: “Organizzata in passato dal vecchio direttivo, speriamo che quello nuovo farà altrettanto bene. Festa al via il 4 luglio fino all’8. Ci saranno balli, musica e non solo. Tanta animazione. Ringraziamo Occhio Amico Pda per la collaborazione. Il ricavato della lotteria, presente alla festa, andrà all’associazione Smai Soli in beneficenza. Sarà un momento bello per stare tutti insieme e ci sarà spazio anche per l’arte. Previste premiazioni di vario genere.

Graziella Maranci, vice presidente: “Volevo spendere due parole sul programma, ci sarà anche quest’anno animazione per i bambini. Ricco stand enogastronomico per tutte le cinque serate. Invito tutti i partecipanti ad acquistare il biglietto della lotteria, sono soldi che andranno ad aiutare davvero delle persone che meritano . Ringraziamo i nostri sponsor, commercianti e artigiani per il loro aiuto. Questo ci gratifica perché vuol dire che qualcosa arriva e riusciamo a coprire varie spese e dare un buon numero di soldi in beneficenza. Oltre al tesseramento non chiediamo contributi extra ai nostri soci”.

Pasqualino Ruggieri, vice presidente Occhio Amico Pda: “Il nostro obiettivo, insieme all’associazione dei commercianti, è la solidarietà. Lavoriamo in ambiti diversi ma siamo uniti nell’affrontare le problematiche sociali della collettività. Per Porto d’Ascoli, poi, è un evento che dà luce ad un’area che in estate soffre per la mancanza di eventi estivi. Si torna a casa, inoltre, con la consapevolezza di aver dato un contributo non solo sociale ma anche economico alla cittadinanza. Ringrazio Porto d’Ascoli al Centro per l’aiuto reciproco”.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza. Porto d’Ascoli aspetta cittadini e turisti in piazza del Redentore per cinque serate di svago e divertimento all’insegna della solidarietà.

