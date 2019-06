Al Tebaldini il 2 luglio. Prima un evento sulla pallacanestro in sala consiliare. Alla competizione prenderanno parte le rappresentative di Lituania, Turchia e Paesi Bassi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket organizza con il patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto e dell’Assessorato alle Politiche Sociali Emanuela Carboni una conferenza sui fattori di prevenzione e prestazione nello sport giovanile. Relazionerà il Medico Sportivo della Nazionale Under 18 di Pallacanestro Maschile Guido Marcangeli. Questo evento rientra nel programma di appuntamenti di queste due settimane che vedono la Nazionale Italiana di Pallacanestro svolgere il raduno in vista degli Europei Under 18 a Volo, proprio in Riviera. Il raduno si concluderà nel week-end del 5,6 e 7 luglio con il torneo internazionale al quale prenderanno parte le rappresentative di Lituania, Turchia e Paesi Bassi.

L’argomento della conferenza è di stretta attualità ed interesse per i giovani sportivi sambenedettesi e per i loro genitori che potranno assistere alla relazione del Medico della Nazionale Under 18 martedì 2 luglio alle ore 18 presso l’Auditorium Comunale.

Inoltre martedì 2 luglio alle ore 17:30 presso la sala consiliare del comune di San Benedetto del Tronto si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del torneo internazionale di San Benedetto del Tronto con le nazionali di Italia, Paesi Bassi, Turchia e Lituania, in preparazione agli europei under 18 di pallacanestro.

