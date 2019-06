SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket dopo aver concluso il primo campionato di Serie C Gold della sua storia si sta strutturando per affrontare al meglio l’inizio della prossima stagione. Ecco il punto della situazione con il dirigente Giovanni Marzetti:

“Lo scorso campionato ha rappresentato per noi una fase di verifica e consolidamento, che ci ha visto mantenere il titolo sportivo di C Gold e superare le aspettative di inizio anno con la premiante partecipazione ai playoff. E’ stata per noi una prima esperienza a questo livello, siamo stati capaci di creare entusiasmo nella tifoseria e motivo di significativo allargamento dell’interesse nella cittadinanza con una sensibile crescita del pubblico alle partite casalinghe. Merito questo anche dello staff tecnico e dei giocatori che sono stati per certi versi eccezionali, hanno condiviso con noi questa avventura dando il meglio di loro stessi fino all’ultimo. Siamo orgogliosi di poter dire che per tutti loro è stata una importante occasione di crescita nonché vetrina di valorizzazione. Da un lato siamo rammaricati per il fatto che molti di loro non resteranno ma siamo contenti di aver contribuito a permettere loro di calcare parquet per il momento più blasonati nella prossima stagione. Questo infatti continuerà ad essere uno dei nostri tratti distintivi, ovvero l’idea di puntare su giocatori che vogliano scommettere sui loro margini di crescita per caratterizzare la nostra società come una di quelle capaci di valorizzare al meglio i talenti. Questo tratto rappresenta per noi un vincolo/opportunità dovuto ad un’attenta gestione delle risorse finanziarie che si vuole sposare con una continuità nel tempo di questa esperienza. Confermato il Coach Aniello con il quale siamo legati da un contratto triennale e da profonda stima professionale ed amicizia. Tra gli atleti siamo contenti di riavere con noi Carlo Ortenzi, che l’anno scorso si è distinto con acuti determinanti e per le sue caratteristiche tecniche ed umane, oltre ai giocatori locali Alessandro Roncarolo e Luca Quinzi. La capacita di confermarci nel tempo a questi livelli è funzionale all’incrementare della diffusione di questo sport nel nostro territorio, accrescendo la numerosità ed il livello dei nostri giovani atleti, che già quest’anno si sono distinti per aver raggiunto diversi traguardi importanti nonché sviluppare ulteriormente il settore cruciale per l’attività giovanile quale è rappresentato dal minibasket che forte dell’esperienza passata e con l’innesto di nuove figure nello staff tecnico rappresenterà la principale scommessa da vincere nel prossimo futuro”.

La Sambenedettese Basket è al lavoro per completare la squadra e a breve sono attese importanti novità in tal senso. Ma la novità più importante viene al momento dal settore giovanile: dalla prossima stagione infatti la Sambenedettese Basket, oltre a partecipare a tutti i campionati giovanili, organizzerà direttamente il Minibasket a San Benedetto del Tronto cooptando le figure di riferimento quali Erika Racamato, Marina Tommolini e Gianmarco Bruni con il coordinamento tecnico di Coach Giovanni Simonetti.

