Cronaca partita: Leonardo delle Noci. Video e foto: Gian Marco Marconi. Coordinamento e organizzazione Nazzareno Perotti e Giacomo Lauretti

MARE: 1 Giampaolo Bruni, 2 Alessandro Capriotti, 3 Luca Capriotti, 11 Michel Ciccolini, 9 Gennaro Coppola, 8 Nicholas Di Francesco, 7 Stefano Fiscaletti, 6 Mauro Massi, 4 Andrea Perozzi, 5 Paolo Scarpantoni, 10 Giorgio Valentini. All.: Nando Capriotti;

PAESE ALTO: 9 Valerio Pignotti, 6 Filippo Gaetani, 4 Maurizio Gaetani, 11 Andrea Vignoli, 12 Luca Tirabassi, 8 Matteo Traini, 3 Andrea Traini, 2 Paolo Vecchiarelli, 5 Simone Franchi, 10 Oscar Massi;

Risultato:

Marcatori: Mauro Massi (M) 8pt, Mauro Massi (M) 10pt, Di Francesco (M) 13pt, Luca Capriotti (M), 21pt, Andrea Perozzi (M) 22pt, Luca Capriotti (M) 1st, Mauro Massi (M) 5st, Valerio Pignotti (P) 7st, Valerio Pignotti (P) 11st, Mauro Massi (M) 16st, Di Francesco (M) 17st, Valerio Pignotti (P) 20st,

Ammoniti: Tirabassi (P), Luca Capriotti (M)

Espulsi:

Arbitro: Nicola Di Pierro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto, il 30 giugno, al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli per il penultimo atto del Trofeo Riviera Oggi, edizione 2019.

Si svolge la finale per il terzo e quarto posto del Torneo dei Quartieri tra Mare e Paese Alto, rispettivamente sconfitti in finale da Sant’Antonio e Agraria una settimana fa. Ora è tempo di smaltire l’amarezza e l’obiettivo, per entrambe, è di conquistare almeno il “bronzo” e il gradino più basso del podio.

Gara al via, squadre subito offensive. Azioni per cercare la rete che sbloccherebbe la finalina. Per adesso le difese fanno bella figura e non permettono agli attaccanti di rendersi troppo pericolosi.

Ammonito Luca Tirabassi, il portiere di Paese Alto, per scorrettezze. All’8′ Mauro Massi porta in vantaggio Mare, 1 a 0. E due minuti dopo Mauro Massi raddoppia ancora. Paese Alto si divora un gol con Vecchiarelli che non riesce a mettere la palla in rete a pochi passi. Al 13′ terzo gol di Mare con Nicholas Di Francesco. Ora per i gialli si fa dura.

Al 21′ c’è gloria per Luca Capriotti e un minuto dopo anche per Andrea Perozzi: 5 a 0 per Mare e notte fonda per Paese Alto. Termina, poco dopo, la prima frazione di gioco.

Inizia il secondo tempo ed è arriva la sesta rete per Mare: a segno al 1′ Luca Capriotti. Il numero 3 viene ammonito poco dopo per un brutto fallo. Al 5′ Ancora Mauro Massi a segno ed è 7 a 0. Mare super, Paese Alto che non riesce a reagire (e rimaneggiato in campo): evidentemente i gialli risentono ancora dell’amarezza per la semifinale.

Due minuti dopo, però, Valerio Pignotti trova la rete della bandiera. E all’11’ ancora Valerio Pignotti trova la seconda rete per i gialli. Al 16′ Mauro MassiCBilZknoOOY segna l’ottava rete e un minuto dopo Di Francesco sigla il nono gol. Al 20′ la terza rete di Paese Alto con ancora Valerio Pignotti, tripletta per lui.

Termina il match poco dopo: Mare vince 9 a 3 e si piazza al terzo posto del Trofeo Riviera Oggi, come lo scorso anno. Una conferma per il team di Nando Capriotti. Paese Alto si deve accontentare del quarto piazzamento e della “medaglia di legno”.

Luca Tirabassi, di Paese Alto, vince il premio come “Miglior Portiere”. Premiata, per la simpatia, la tifoseria di Paese Alto.

