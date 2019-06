L’aggressore è stato individuato e portato in caserma. Per fortuna le condizioni del militare non sarebbero gravi ma tanto è stato lo spavento

MONTEGRANARO – Tensione e sangue nella tarda serata del 29 giugno nel Fermano.

Un carabiniere è stato accoltellato alle spalle da una persona, straniera secondo le prime indiscrezioni, a Montegranaro.

La pattuglia era intervenuta perché era stato segnalato un individuo molesto, probabilmente ubriaco, che recava disturbo a delle persone.

Per cause da chiarire, il carabiniere è stato accoltellato alle spalle. Immediato il soccorso del personale sanitario del 118 giunto in ambulanza e il trasporto in ospedale per le cure mediche

Fortunatamente le condizioni del militare non sarebbero gravi ma tanto è stato lo spavento.

L’aggressore era fuggito ma è stato rintracciato e portato in caserma da altri carabinieri.

