Non c’è stato bisogno dell’intervento del 118 per fortuna, non hanno riportato lesioni

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro salvataggio in Riviera nella mattinata del 29 giugno.

Alle ore 11 circa un pattino a remi con sopra un ragazzo di circa 15 anni e suo padre di circa 50 si è ribaltato all’altezza della Torretta 2, a San Benedetto, e veniva soccorso dai bagnini Piersimone Bruni e Riccardo Petrelli, in servizio rispettivamente presso le Torrette 2 e 1 i quali sono tempestivamente intervenuti.

Non c’è stato bisogno dell’intervento del 118 in quanto i due non hanno riportato lesioni. Non è stato possibile evitare che uscissero con il pattino in quanto si sono allontanati dalla riva alle ore 9 circa.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.