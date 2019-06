GROTTAMMARE – Torna il “fatto a mano” a colorare le sere estive del martedì nel centro cittadino. A partire dal 2 luglio, una settantina di artigiani e creativi si ritroveranno settimanalmente nelle aree pedonali di Corso Mazzini e del lungomare della Repubblica per l’edizione 2019 del “Mercatino De Legrotte”.

La manifestazione è organizzata dagli uffici del Servizio Attività produttive e si svolgerà fino al 3 settembre, dalle ore 17 a mezzanotte.

Gli espositori del settore “Artigiani” sono 16 (calzature, borse, pelletterie, abbigliamento, tessitura, ricamo, maglieria, gesso, gioielli in metallo), 31 gli “Hobbisti” (tombolo, gioielli in rame, cartoline, francobolli, merletti, piccola oggettistica in legno, fimo, cappelli, magliette con stampe, biancheria antica, gioielli realizzati con pietre dure) e 21 sono i “Creativi” (ceramica, uncinetto, dipinti, saponi, bigiotteria, cucito, occhiali e orologi in legno).

“Il mercatino estivo del lungomare centrale è ormai un successo consolidato, grazie alla scelta, ormai quinquennale, di scommettere su una sua gestione diretta da parte del Comune – commenta l’assessore allo Sviluppo e alla Promozione Lorenzo Rossi – L’attesa tra residenti, turisti e attività commerciali, che spesso mi chiedono notizie sul suo avvio, dimostra che la decisione è stata apprezzata: le merci vendute sono all’insegna del ‘fatto a mano’, gli espositori pagano tariffe più basse della media e il Comune incassa più che in passato, e anche viabilità e parcheggi ne hanno giovato. Un ringraziamento va ai dipendenti dell’ufficio Commercio che hanno dimostrato come il pubblico non ha nulla da invidiare al settore privato”.

