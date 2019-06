Ecco il commento di Pasquali dopo l’inaugurazione di “Dinner in the sky”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un po’ ironico e un po’ polemico è il commento che arriva dal dem Umberto Pasquali dopo che, nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, in Piazza Mar del Plata, è avvenuta l’inaugurazione della cena sospesa “Dinner in the Sky”, con il tradizionale taglio del nastro da parte dell’Amministrazione Piunti.

“I nastri li sanno tagliare, gli oleandri che invadono la pista ciclabile no” scrive Pasquali.

Un commento il suo che non lascia spazio all’immaginazione. È evidente a chi la critica sia rivolta.

