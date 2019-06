Dall’altra parte su via Marchegiani verrà realizzata una pista ciclabile a doppio senso mentre resterà il traffico veicolare solo per le auto verso Nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Continuano i lavori (da 39 mila euro totali affidati alla ditta Giobbi di Monsampolo) attorno all’area Ballarin per il ripristino di una normale viabilità.

Nella giornata di oggi è stato colato l’asfalto su via Morosini (con tanto di new jersey in cemento per delimitare il cantiere) che dunque è pronta a riospitare le auto, questione probabilmente di giorni.

Dall’altra parte su via Marchegiani verrà realizzata una pista ciclabile a doppio senso mentre resterà il traffico veicolare solo per le auto verso Nord.

