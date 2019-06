SAN BENEDETTO DEL TRONTO L’assessore all’ambiente del Comune di San Benedetto del Tronto Andrea Traini ha ritirato a Praia a Mare (Cosenza) la dodicesima bandiera verde che la città ottiene come spiaggia a misura di bambino, riconoscimento assegnato dall’Associazione dei pediatri guidata dal professor Italo Farnetani.

Quest’anno sono state 142 le spiagge italiane insignite dell’ambito riconoscimento che premia lo sforzo compiuto in materia di servizi in spiaggia, fondali bassi, presenza di attività ludiche, di servizi sanitari a breve distanza dalla zona turistica e altri parametri.

“Da evidenziare come San Benedetto, per bocca dello stesso professore Farnetani, abbia assunto un ruolo di riferimento per questa materia, sia perché ottiene ininterrottamente dal 2008 la bandiera verde, ovvero dall’istituzione del riconoscimento, sia perché qui sono in progetto alcune sperimentazioni come percorsi specifici per passeggini o menu calibrati sulle caratteristiche della vita di spiaggia” si legge in una nota del municipio.

L’assessore Traini è stato invitato, come rappresentante della “città madrina” dell’evento, a consegnare il vessillo alle “new entry” del 2019, ovvero le città di Alba adriatica, Ortona, Margherita di Savoia e Terracina.

