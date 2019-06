MARTINSICURO – Grande successo per il consueto saggio di fine anno della Dance Project, andato in scena domenica 23 giugno.

In un anfiteatro pieno in ogni ordine di posto, gli atleti dell’associazione sportiva hanno dato vita a un crescendo di spettacolo fatto di esibizioni di danza classica, moderna, contemporanea, Hip Hop, Break dance e zumba. Ad aprire le danze, novità 2019, il Pomeriggio- LIKE DAY – il giorno che mi piace che ha visto attività e laboratori creativi di musica e arte rivolti ai più piccoli, coordinati da Stefania Marcozzi e ProjectLand con la collaborazione di Valeria Svizzeri e Marco Bollettini dell’associazione culturale SpazioVoce, del centro educativo per l’infanzia Il Castello Incantato, di Benedetta Ferreri con le esibizioni dei ragazzi del Karate Martinsicuro e dell’asd Sporting Martinsicuro.

Poi è stato il momento dello spettacolo di danza “Fai volare il tuo mondo!” con l’impeccabile direzione artistica di Valentina Donà, presidente dell’asd Dance Project, con la collaborazione di Silvia Marcozzi per #donneinforma, di Maria Consorti (danza classica), di Nikita Giobbi (pre-danza), Daniele Lanci (Nough project) e Ilaria Carafa (HipHop), Daniele Tordone e Leonardo Fossemò (Break Dance), Giorgia Giovannelli (zumba).

La serata ha visto poi le speciali partecipazioni della Conquest Crew di Hop Hop e di Acroyoga (Giovanna Caputi e Davide Crescentini). Il tutto allietato dalle voci di Federica Ebiwua Russo e di Mario Silvestrone che ha animato il gran finale. Appuntamento al prossimo anno.

