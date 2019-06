SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Comune di San Benedetto contro le sigarette sul litorale, nuovo atto.

Ecco la “segnaletica” per cittadini, concessionari e turisti riguardo al divieto di fumo in spiaggia e in acqua. Anche per le sigarette elettroniche. Multe da 25 a 500 euro per i trasgressori.

