Abusivo in fuga

GROTTAMMARE – Proseguono, senza sosta, i controlli sul litorale piceno nell’ambito di “Spiagge Sicure”.

A Grottammare nuovo blitz contro l’abusivismo commerciale. In spiaggia, tra le concessionarie 4 Sorelle e Paoloni, una quarantina di borse (non contraffatte) sotto sequestro.

L’abusivo è fuggito abbandonando la merce. In azione Vigili Urbani, in divisa e in “borghese”, coordinati dal Comandante Stefano Proietti nella mattinata del 28 giugno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.