MONTEPRANDONE – È stato definito nei minimi dettagli il fitto programma delle gare di domenica 30 giugno a Centobuchi con il Campionato Regionale Acsi Marche e il Trofeo Centobuchi per la categoria allievi.

Gli organizzatori della Sbt Team sta terminando in queste giorni il lavoro preparatorio di una manifestazione per dare ancora maggior valore alla propria attività sul territorio di San Benedetto del Tronto con gli amatori e i giovani.

Al mattino spazio ai ciclomaster sul circuito piatto della zona industriale di Centobuchi per il campionato regionale Acsi, aperto a tutti i tesserati Fci e enti della consulta , con le categorie veterani 2, gentleman 1-2, supergentlemen A/B e donne in partenza alle 9, a seguire le categorie junior 1-2, senior 1-2 e veterani 1 con via alle 10:30. Il costo dell’iscrizione è di 12 euro con la quota da versare sul posto e premi per i primi cinque classificati di ogni categoria.

Coloro che parteciperanno alle gare mattutine potranno avere la possibilita’ di usufruire del pranzo, al prezzo convenzionato di 10 euro presso il Bar Rosy di Centobuchi.

Nel pomeriggio grande spettacolo sul medesimo percorso con la categoria allievi per un totale di 60 chilometri sotto la regia del Pedale Rossoblu Picenum per garantire le emozioni e lo spettacolo che questa manifestazione vuole riservare a tutti gli appassionati di ciclismo giovanile.

