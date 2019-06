SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Per consentire l’esecuzione in sicurezza di lavori su un edificio Bnl di via Cavour (statale 16) nel tratto compreso tra via Manara e viaa Crispi, nelle giornate del 30 giugno e 7 luglio, dalle 5 alle ore 11, in via Cavour sarà in vigore il senso unico alternato di marcia tramite movieri e il divieto di transito pedonale sul marciapiede est.

I lavori si effettueranno di domenica mattina per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale.

