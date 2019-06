MARTINSICURO – Turista trovata senza vita all’interno della propria residenza estiva di Martinsicuro.

Si è spenta così nella sua camera da letto Maria Castellani, 71 anni, ex sindaco di Belmonte in Sabina (Rieti), in vacanza da qualche giorno a Martinsicuro.

Nessuno dei familiari, nella giornata di mercoledì scorso, era riuscito a mettersi in contatto con lei e nessuno dei suoi conoscenti l’aveva vista in spiaggia. E’ scattato così l’allarme e, in serata, carabinieri e vigili del fuoco hanno deciso di entrare nel suo appartamento in via Silone a Martinsicuro. Una volta dentro, la triste scoperta: la donna è stata trovata senza vita nella sua camera da letto. Vano il tentativo del personale del 118 di rianimarla. Alla base del decesso, con ogni probabilità, un malore fatale, il pm di turno ha comunque disposto l’autopsia. La 71enne, molto nota nel reatino, aveva ricoperto anche la carica di sindaco dal 2004 al 2012 nella sua Belmonte, cittadina in provincia di Rieti, dove aveva sempre vissuto. La notizia è giunta subito in terra laziale lasciando sgomenta l’intera comunità belmontese.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.