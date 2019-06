GROTTAMMARE – La Confartigianato Imprese di Ascoli Piceno e Fermo in collaborazione con il sindacato Anap ed il comune di Grottammare, ha organizzato per domenica 30 giugno un défilé di abiti da sposa anni ’50-’60-’70 per “Cartoline dal Passato”.

Base di partenza la splendida Piazza Kursaal sul lungomare di Grottammare, per poi interessare ed attraversare il territorio di San Benedetto del Tronto e di Porto d’Ascoli.

Il trasferimento dei figuranti è previsto tramite utilizzo di auto d’epoca messe a disposizione dalla “Manovella del Fermano”. Il verbo scorrazzare non è utilizzato a caso, in quanto 30 auto d’epoca, 4/8 tra vespe e lambrette anch’esse d’epoca (Vespa Club di Sant’Elpidio a Mare), auto della Tv, dei fotografi e dell’organizzazione, costituiscono una gran carovana, difficile da governare ma di gran fascino e di gran richiamo per i cittadini che popolano le vie dei comuni toccati e per i turisti che, in queste giornate di sole, vivono la costa.

Domenica 30 giugno a partire dalle ore 17.30 la cittadina di Grottammare sarà invasa da un codazzo di auto strombettanti e dal vociare di giovani galvanizzati dal vestire abiti nuziali che in molti casi avevano coronato il sogno delle loro nonne o zie. Le arterie stradali saranno pervase così da una rinnovata linfa vitale, che richiamerà la popolazione ed i numerosi turisti ad uscire e partecipare all’energia festosa dei giovani modelli, disegnando con la loro presenza il percorso del corteo.

Il percorso preventivato è il seguente:

partenza 17.30 circa da via della Repubblica – Grottammare;

si proseguirà lungo Viale De Gasperi per entrare nel territorio del comune di San Benedetto del Tronto e di Porto d’Ascoli;

all’altezza di Piazza Salvo d’Acquisto si riprenderà il lungomare con direzione nord;

rientrati nel territorio di Grottammare ci si dirigerà verso il centro storico del paese alto;

dopo essersi rifocillati ed aver goduto degli scorci offerti dal borgo antico, si ritornerà intorno alle ore 20 in Piazza Kursaal;

Intorno alle ore 21.15, sotto l’occhio attento e vigile delle organizzatrici e quello sicuramente umido di pianto delle signore che gentilmente ci hanno concesso i loro vestiti, avrà inizio la sfilata in Piazza. Tra due ali di folla 30 abiti resi ancora magici e vivi dall’entusiasmo di altrettante ragazze accompagnate dai relativi cavalieri rievocheranno il giorno del matrimonio di altrettante signore .

Renderanno fluida la serata due presentatori di comprovata bravura, capaci con le loro parole e con la loro esperienza di sottolineare le curiosità legate agli abiti ed ai modelli, dettando nel contempo i ritmi dell’evento.

A completare l’incantesimo della serata contribuirà la presenza di un musicista che adatterà la musica agli anni dei vestiti in passerella, intonando arie di assoluta intensità e capaci di riaccendere emozioni sopite e gelosamente custodite negli animi degli spettatori.

Nella mattinata del 27 giugno si è svolta, in Comune a Grottammare, la conferenza di presentazione.

Lorenzo Rossi, assessore comunale alle Attività produttive: “Quarta edizione di una bella iniziativa, Cartoline dal Passato, che approda nella nostra città. E’ una rassegna molto curata e anche originale. Propone una sfilata di abiti da sposi d’epoca. Abbinata all’arrivo e alla presenza di auto d’epoca. Sfilata alle 21.15 in piazza Kursaal ma nel pomeriggio ci sarà il percorso delle vetture. L’iniziativa permette di capire come l’artigianato del nostro territorio abbia una tradizione antica. Grottammare è felice di esserne vetrina”.

Natascia Troli, presidente direttivo Confartigianato Ascoli e vice Macerata, Ascoli e Fermo: “Confartigianato come un puzzle composto da vari pezzi: pensionati, persone e imprese. E questa rassegna è un esempio lampante. Ci sono tutte queste parti nell’iniziativa. Valori che spesso noi trascuriamo nella società attuale per questione di velocità. Sono vestiti bellissimi che emozionano anche i giovani che avranno l’onore di indossarli. Noi vogliamo dare un apporto economico e morale a rassegne come queste. Creare collegamento con generazioni.

Rosina Trubiani, una promotrice della rassegna: “Abbiamo deciso di fare ciò durante una tappa ad Ascoli. Ed è venuta molto bene l’idea di far indossare a delle giovani ragazze i vestiti nuziali delle nonne. Fa emozionare tanto. Consiglio a tutti di venire a questa meravigliosa manifestazione”.

Cinzia Natali, altra promotrice: “Mi occupo del backstage, dei ragazzi e delle ragazze che indosseranno gli abiti di sposa d’epoca. Trovo io i vestiti nuziali ed è bello vedere la gente disponibile a partecipare a una rassegna del genere. In quindici giorni io e Rosina facciamo tutto: stiriamo e cataloghiamo gli abiti. Non ci sono sarte e lavandaie, solo io e lei. Nel nostro modo di fare”.

Paolo Tappatà, responsabile dell’Ufficio di Fermo di Confartigianto: “Ringraziamo il Comune di Grottammare di aver accettato. Corteggiavamo la città da tempo e finalmente siamo riusciti a portare la manifestazione qui. Il lungomare è uno dei più belli presenti nelle Marche ma anche in Italia. Grazie alle associazioni ma anche ai parrucchieri e estetisti che lavorano gratuitamente alla rassegna.”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.