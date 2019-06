Su quella via torneranno le auto verso Sud. La circolazione verso Nord, invece, dovrà essere sistemata su via Marchegiani, quella a Est dove verrà realizzata una doppia pista ciclabile e rimarrà una corsia per auto verso Nord

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Primi lavori in via Morosini di sistemazione della circolazione veicolare nell’area Ballarin. Va via il divisorio che c’era in via Morosini, a separare carreggiata da pista ciclabile e arriva una prima colata d’asfalto. Quella via, a ovest, infatti sarà riaperta alle auto verso Sud.

La circolazione verso nord, invece, dovrà essere sistemata su via Marchegiani, quella a Est dove verrà realizzata una doppia pista ciclabile e rimarrà una corsia per auto verso Nord.

