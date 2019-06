SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doveva aprire oggi ma per alcuni problemi di organizzazione l’inaugurazione salterà. Parliamo dell’iniziativa “Dinner in the Sky”, il ristorante in quota (una gru porterà una piattaforma-ristorante a 50 metri d’altezza) che è in allestimento in Piazzale Mar Del Plata, zona Porto: un’iniziativa firmata dai proprietari del Caffè Soriano che qualche giorno fa hanno anche presentato l’evento in Comune a braccetto con l’assessore al commercio Filippo Olivieri.

Proprio Olivieri ci conferma lo slittamento dell’inaugurazione: “Non aprirà oggi. Mancano alcuni nulla osta di sicurezza per la struttura”. La questione, da quanto appreso, non si risolverà prima di qualche giorno, il tempo necessario per risolvere gli intoppi burocratici.

Un’altro problema di carte e nulla osta dunque, dopo quello occorso la scorsa settimana con il Luna Park che, in ogni caso, dovrebbe essere attivo da stasera.

AGGIORNAMENTI È arrivato il nulla osta insieme ai certificati. Dinner in the Sky avrà luogo e inizio il 28 giugno. Inaugurazione alle 18 alla presenza di stampa e autorità.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.