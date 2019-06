SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal 26 giugno si sono perse le tracce di un anziano, classe 1937.

Non sono state ancora diramate generalità dalla Prefettura di Ascoli della persona scomparsa ma ieri e in nottata pompieri e carabinieri sono stati alla ricerca dell’anziano, allontanatosi da casa e non più tornato, tra la Riviera e l’entroterra. Specialmente nell’area tra San Benedetto e Acquaviva.

Le ricerche proseguiranno, ovviamente, anche questa mattina.

AGGIORNAMENTO Purtroppo è stato ritrovato il corpo, senza vita, dell’anziano. Rinvenuto il cadavere in zona Valle Forno.

