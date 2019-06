SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appartamento sociale e culturale in Riviera.

Venerdì 28 e sabato 29 giugno dalle ore 9 alle ore 13 in occasione della FESTA DELLA PICCOLA PESCA E I 70 ANNI DELLA CASA DEL PESCATORE “Associazione Pescatori Sambenedettesi” grazie al Cea “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service srl, saranno prenotabili gli itinerari completamente gratuiti: “TREKKING URBANO TORRIONE-FARO-PORTO E VISITA TORRIONE E FARO”.

Un’opportunità per passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, con un particolare focus sull’area portuale, in compagnia di guide d’eccezione, i pescatori. Iniziativa che rientra all’interno dei pacchetti Eco-sostenibili a Marchio di Qualità registrato “In Blu Turismo Sostenibile in Adriatico”. Da non perdere la visita al faro che aprirà le sue porte per l’occasione.

Le visite e gli itinerari sono completamente gratuiti, ma è richiesta la prenotazione per ragioni organizzative.

Info e prenotazioni: Partners in Service srl – CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche – 393.5659969, 0735.701028 mail cea.ambientemare@gmail.com.

