SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Si riparte dal grande successo di pubblico ottenuto in occasione del della seconda serata di venerdì 21 giugno, nell’ambito della festa del quartiere Sant’Antonio, con lo spettacolo “Non tutti i ladri riescono dal buco”, esilarante commedia comica della compagnia “I Scoordinati” di Roma.

Venerdì 28 giugno il parco “Karol Wojtyla” di viale De Gasperi – via Lombardia ospiterà il terzo appuntamento di “E…state a San Benedetto del Tronto”, festival nazionale di teatro.

Alle 21.30 andrà in scena “Durand & Durand – “Compagnia Al Castello” di Foligno Regia di Claudio Pesaresi.

Sinossi: il droghiere Alberto Durand si fa passare per il cugino, suo anonimo, famoso avvocato di Parigi, per conquistare una bellissima ragazza della quale si è innamorato. Con l’evolversi delle situazioni il droghiere si trova sempre più impelagato nell’equivoco da lui stesso creato ed è costretto a districarsi, con complicate peripezie e i più originali stratagemmi.

La rassegna, ideata da Marco Trionfante, è organizzata dalla compagnia “Gli O’Scenici”, Comitato di Quartiere Sant’Antonio, Antoniana Eventi, gode del patrocinio dell’Amministrazione comunale.

La Direzione Artistica della Rassegna è affidata a Marco Trionfante. Presenta le serate Carla Civardi.

La rassegna si svolgerà tutti i venerdì sera compresi tra il 16 giugno e il 5 luglio per deliziare, anche grazie alla centralità dello spazio scelto, turisti e residenti. L’ingresso al parco Karol Wojtyla sarà infatti libero per tutte le date in programma.

Dalle 19 è possibile gustare delizie gastronomiche a cura del Comitato di Quartiere Sant’Antonio.

