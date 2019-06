SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un’estate di grandi film in Riviera.

Nel giardino del complesso dell’ex Gil, sul lungomare Scipioni (ingresso su via Sforza), torna “Cinema d’aMare”, la rassegna di proiezioni cinematografiche all’aperto che si svilupperà, con un film a sera, fino alla fine di agosto. Come da contratto, anche quest’anno sarà Uci Italia spa, titolare del marchio Uci Cinemas, a gestire la rassegna.

Si parte sabato 29 giugno con “A star is born”, remake del musical “È nata una stella” e inserito dall’American Film Institute tra i dieci migliori film del 2018. Ha ricevuto 8 candidature ai Premi Oscar 2019, incluse quelle per miglior film, miglior attore protagonista a Bradley Cooper (che è anche il regista) e migliore attrice protagonista (Lady Gaga).

“Anche quest’anno, con il gestore del servizio siamo riusciti a mettere in cartellone film di livello altissimo – dice l’assessore alla cultura Annalisa Ruggieri – chi ama il cinema potrà godere dei migliori titoli della stagione appena conclusa, dai grandi film pluripremiati alle produzioni di largo intrattenimento, italiane e straniere. Senza dimenticare che in questo modo stiamo dando nuova funzione ad un’area bellissima del nostro territorio per troppo tempo non valorizzata”.

Aggiunge l’assessore al turismo Pierluigi Tassotti: “Anche quest’anno, nonostante i costi di gestione non siano certo diminuiti, il prezzo del biglietto resta invariato ad appena 4 euro per tutti. Forti del consolidamento di questa iniziativa, che giunge al terzo anno di vita, vorremmo fare meglio delle due passate stagioni quando fu superato il traguardo dei 2 mila spettatori. Rinnovo il ringraziamento al Rettore e a tutto il personale dell’Unicam, la cui sede è accolta nell’edificio dell’ex Gil, per la disponibilità sempre manifestata all’accoglimento del nostro progetto”.

