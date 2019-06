Il 30 giugno al Parco della Pace di Servigliano, nell’ambito del “No Sound Fest” arriva Slash, lo storico chitarrista dei Guns N’ Roses. Con lui anche Myles Kennedy, conosciuto per la militanza negli Alter Bridge. Altro grande concerto rock per la piccola cittadina del fermano che negli anni ha portato nelle Marche anche i Deep Purple e i Kasabian

SERVIGLIANO (FM) – Servigliano colpisce ancora. Nella piccola cittadina del fermano di nuovo un grande appuntamento con i big della musica mondiale. Il “No Sound Fest”, che ogni anno si tiene al Parco della Pace, il 30 giugno porta nelle Marche Slash, lo storico chitarrista dei Guns N’Roses.

Dalle 21, saliranno con lui sul palco Myles Kennedy, storico frontman degli Alter Bridge, e i The Conspirators, al suo fianco per l’ultimo album in studio del chitarrista col cappello, “Living the dream”, uscito lo scorso settembre e passato spesso in radio, soprattutto con il singolo “Driving Rain”.

Un altro grande concerto dunque per il No Sound Fest che negli ultimi anni ha portato a Servigliano artisti del calibro dei Deep Purple, Caparezza e Kasabian. Il Live di Slash si aggiunge ai due concerti che il chitarrista ha tenuto, o terrà, nello stivale: quello dello scorso 8 marzo al Fabrique di Milano e quello del prossimo 6 luglio al Rock the Castle di Villafranca di Verona.

Di seguito le indicazioni dell’organizzazione del concerto.

L’apertura dei cancelli è fissata alle ore 17.00 , l’inizio del concerto alle ore 21,00.

Data la grande affluenza prevista si consiglia di arrivare con congruo anticipo, possibilmente per le ore 18.00

A voi gli orari:

▶ Apertura Biglietteria 30 giugno h 10:00 @ Piazza Roma presso Punto Vendita MarcheEventi.it (situato sotto il Palazzo Comunale) (Piazza Roma 1). Infoline: 0734 710026 – 331 2829305

▶ Apertura Biglietteria 30 Giugno h 16:00 @ Parco della Pace

▶ Ritiro Ticketone h 16:00 @ Parco della Pace

▶ Ritiro Accrediti h 16:00 @ Parco della Pace

▶ Apertura porte 17.00

COORDINATE PARCHEGGI – CONCERTO “SLASH” SERVIGLIANO

P1 – SERVIGLIANO – CIMITERO E CAMPO EQUESTRE

43.076387, 13.485997

P2 – SERVIGLIANO – ZONA INDUSTRIALE

43.082931, 13.496912

P3 – SERVIGLIANO – LOC. COLLE CLEMENTINO

43.077219, 13.505198

P4 – FALERONE (PIANE) – STAZIONE DI SERVIZIO

43.093385, 13.495829

P5 – FALERONE (PIANE) – ZONA INDUSTRIALE

43.095158, 13.502694

