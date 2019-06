PORTO D’ASCOLI – Il Porto d’Ascoli calcio annuncia il suo nuovo allenatore per la stagione 2019/20 che sarà Nico Stallone. Dunque l’ex tecnico del Monticelli prende il posto del dimissionario Sante Alfonsi.

Nella stagione (2018/19) da poco conclusa, Stallone aveva guidato il Real Giulianova in Serie D Girone F, ma poi è stato esonerato dopo la 22a giornata e sostituito con Ruben Dario Bolzan.

A comunicare la notizia è stato il Dirigente Leo Ciotti che afferma come la società biancoceleste abbia atteso molto pur di avere Stallone alla guida della squadra visti gli impegni politici (Consigliere Comunale della Lega e prossimo Assessore allo Sport nella nuova giunta del neo-Sindaco Marco Fioravanti) che il tecnico ha con la città di Ascoli. Proprio per l’impegno politico, qualche settimana fa, aveva detto no a due squadre di Serie D (Girone F): Avezzano e Montegiorgio.

Oltre al neo-allenatore, il Porto d’Ascoli annuncia anche il primo rinforzo per la rosa calciatori, dalla Torrese arriva Antonio Pietropaolo, centrocampista classe 1995, che con la maglia della squadra teramana ha affrontato il Porto Sant’Elpidio nei Playoff Nazionali d’Eccellenza. Tre reti all’attivo nell’ultimo Campionato (Eccellenza Abruzzo) chiuso al 2°posto dietro al Chieti, vincitore del torneo e promosso in Serie D.

In precedenza Pietropaolo ha militato in Serie D con la Maceratese prima di approdare al Martinsicuro, dove è rimasto per ben 4 stagioni.

