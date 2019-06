Nella serata del 25 giugno in pieno centro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata del 25 giugno.

Attorno alle ore 21,30 un incendio ha interessato “Pane e Vino”, un ristorante che si trova in via Laberinto, in centro a San Benedetto.

Immediatamente sono accorsi pompieri. Un’ambulanza sul posto per precauzione.

Il locale era chiuso secondo le prime indiscrezioni e quindi, per fortuna, non ci sono conseguenze a persone. Tanti curiosi hanno assistito agli interventi.

