CUPRA MARITTIMA – Pomeriggio intenso, quello del 25 giugno, in una località della costa picena.

A Cupra Marittima prima è caduto un pino in strada in via Nicola Ciccarelli: per fortuna nessuna conseguenze a cose o persone ma la strada è rimasta chiusa due ore per la rimozione del tronco. Sul posto la Polizia Municipale e uomini dell’Ufficio Ambiente.

In seguito è accaduto un tamponamento fra tre auto sulla Statale 16: per fortuna, anche in questo caso, nessuna conseguenza grave. Rilievi affidati ai Vigili Urbani cuprensi.

