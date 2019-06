Martedì 25 giugno lo show. Chi ha voglia di divertirsi è invitato ad intervenire: ingresso libero, le risate non mancheranno

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Anche per questo anno nella Scuola Infanzia “ N. Miscia” dell’Isc Nord di San Benedetto, il Laboratorio Teatrale ha terminato il suo meraviglioso viaggio: “A tavola è tutta un’altra musica”.

Anche i genitori sono entrati nel mondo della musica con l’aiuto delle insegnanti dei figli , e del maestro Fulvio Rusticucci, iniziando così un’avventura giocosa che non ha nulla a che fare con la loro quotidianità. Questa esperienza ha dato loro modo di vivere la scuola come ambiente caratterizzato anche dal piacere di stare insieme e fare esperienze significative in continuità scuola- famiglia.

Anche il loro percorso ha usato come filo conduttore “l’alimentazione in musica”: dopo ore ed ore di prove , in orario serale, eccoli pronti al debutto che ci sarà martedì 25 giugno alle 21 presso il Teatro Concordia.

Chi ha voglia di divertirsi è invitato ad intervenire: ingresso libero, le risate non mancheranno.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.