Niente auto fino all’ultima settimana di settembre. Intervento per il ripristino delle condizioni di transito sull’infrastruttura strategica per tutto il comprensorio della Laga

VALLE CASTELLANA – Nell’ambito dell’esecuzione dei lavori del significativo intervento di consolidamento del Ponte del Castellano, a Valle Castellana (finanziato con i fondi post sisma) si rende necessario chiudere al transito la provinciale 49 dal 3 luglio all’ultima settimana di settembre.

L’andamento meteorologico degli ultimi mesi non ha consentito il rispetto del cronoprogramma iniziale ma, come si legge nella nota inviata dal dirigente Danilo Crescia: “non esistono soluzioni diverse per il ripristino delle condizioni di transito sull’infrastruttura strategica per tutto il comprensorio della Laga”.

La provinciale 49 collega Valle Castellana ad Ascoli Piceno e la Provincia, nella consapevolezza del “disagio che la chiusura comporterà ad un territorio già fortemente provato” ha allertato il Sindaco e tutti i portatori d’interesse coinvolti, in primis gli erogatori di servizi pubblici, affinché siano assunte le determinazioni del caso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.