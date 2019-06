Alcune tariffe esclusive riservate agli Under 21 e 14 per chi vorrà assistere alla sfida al Riviera delle Palme

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Non solo presentazione della partita ma diffuse anche le modalità di acquisto dei tagliandi per la sfida in programma il 17 agosto nel nostro territorio.

Parliamo, ovviamente, di Italia-Russia di Rugby, in programma a San Benedetto al “Riviera delle Palme”.

Prezzi a partire da 5 euro e sino ai 20 per la Tribuna Centrale per la prima volta dell’Italrugby in Riviera.

I biglietti per il “Cattolica Test Match” saranno, come sempre, disponibili attraverso i canali di vendita del ticketing partner ufficiale di Fir, TicketOne, con alcune tariffe esclusive riservate agli Under 21 e 14.

ECCO COME COMPRARE I BIGLIETTI

Online su sport.ticketone.it.

Nei punti vendita TicketOne presenti su territorio nazionale.

Tramite Call Center 892.101.

PREZZI (intero/U21/U14)

Tribuna Ovest Centrale Nord/Sud 20/15/10 euro.

Tribuna Ovest Laterale Nord/Sud 1° e 2° anello 20/15/10 euro (posto non numerato).

Posto non numerato Tribuna Est Mare 15/10/5 euro.

