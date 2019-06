PORTO SAN GIORGIO – Saranno due le atlete di Volley Angels Project che faranno parte della selezione regionale delle Marche alle Kinderiadi-Trofeo delle Regioni che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano da domenica 23 fino a venerdì 28 giugno. Il Settore Tecnico Regionale Marche – Settore Atlete, infatti, ha convocato le rossoblù Susanna Beretti e Marta Paniconi che saranno a disposizione del selezionatore Stefano Agostinelli.

A fare inorgoglire ulteriormente la società del direttore sportivo Fulvio Taffoni, anche il fatto che una terza atleta, Felicia Casarin, ha svolto tutti gli allenamenti insieme alle altre ragazze ed essendo nata nell’anno 2005 sembra molto probabile che sarà uno dei punti di forza della selezione regionale della prossima stagione.

Una grande soddisfazione per Volley Angels Project, che insieme alla Lardini Filottrano e alla Virtus Fano, ha fornito ben due atlete alla formazione che disputerà le Kinderiadi-Trofeo delle Regioni in Friuli, ospitando peraltro diversi allenamenti della selezione. Un’ulteriore valorizzazione del florido settore giovanile rossoblù, sul quale da anni la società punta in modo costante e senza lasciarsi influenzare da nulla, ottenendo risultati sia sul campo che in termini di crescita tecnica e caratteriale delle atlete.

La formazione delle Marche è stata inserita nel girone H insieme alla Valle d’Aosta e alla Campania. La prima partita del raggruppamento si giocherà alle ore 9 e vedrà di fronte marchigiane e valdostane.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.