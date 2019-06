Con i gol di Cinaglia, Giuliani, Alfonsi e Camilli i neri allenati da Tony Alfonsi si guadagnano l’accesso alla finalissima del Trofeo Riviera Oggi. Gol della bandiera per Mare segnato da Andrea Perozzi. In finale S.Antonio e Agraria, la finalina 3°-4° posto fra Paese Alto e Mare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dal centro sportivo Eleonora di Porto D’Ascoli la seconda semifinale del torneo dei quartieri 2019, terza edizione del “Trofeo Riviera Oggi”. Di fronte S. Antonio e Mare: chi vince raggiunge in finale Agraria che ha battuto Paese Alto 5-4.

Mister Tony Alfonsi in panchina

Formazioni:

SANT’ANTONIO: Luca Addarii 11, Antonio Sante Alfonsi 12, Samuel Alfonsi 8, Antonio Camilli 2, Davide Cinaglia 9, Guido Di Fabio 10, Luca Giuliani 7, Valerio Quondamatteo 3, Daniele Shkreta 4, Otello Vallorani Chiodi 1, 6 Sergio Bruni. All: Tony Alfonsi

MARE: 1 Giampaolo Bruni, 2 Alessandro Capriotti, 3 Luca Capriotti, 11 Michel Ciccolini, 9 Gennaro Coppola, 8 Nicholas Di Francesco, 7 Stefano Fiscaletti, 6 Mauro Massi, 4 Andrea Perozzi, 5 Paolo Scarpantoni, 10 Giorgio Valentini. All.: Nando Capriotti;

Arbitra Nicola Di Pierro

Tabellino:

S.Antonio-Mare 4-1

Marcatori: 2’ pt Cinaglia (S), 4’ pt Giuliani (S), 18′ st Alfonsi Samuel (S), 22′ Camilli rig (S), 24′ Andrea Perozzi (M)

Ammoniti:

Espulsi:

Prima della partita Sant’Antonio espone un simpatico striscione dedicato al mister Tony Alfonsi, con una precisa richiesta: andare in finale (FOTO)

La partita

primo tempo

Partita molto tesa fin dall’inizio, anche con qualche screzio, subito rientrato, fra le panchine. Sant’Antonio inizia fortissimo e dopo 4′ minuti è già sul 2-0, al 2′ segna infatti Cinaglia e poi dopo 2 minuti raddoppia Giuliani.

La caldissima curva di Mare

La partita sembra piuttosto indirizzata ma i neri allenati da Tony Alfonsi non riescono a chiuderla e anzi Mare si fa vedere con pericolosità davanti più di una volta prendendo anche un palo con Di Francesco. In ogni caso la prima frazione si chiude sul 2-0 per il quartiere Sant’Antonio.

secondo tempo

La ripresa si apre ancora con Mare all’attacco. I bianchi, che hanno due assenze pesanti come Fiscaletti e Valentini, non si danno per vinti e nei primi 10 minuti vanno almeno tre volte vicini all’1-2. La partita resta molto equilibrata fino al 18′ quando in contropiede Samuel Alfonsi, figlio del mister di S. Antonio Tony, sigla il 3-0.

Prima della fine Sant’Antonio amplia il risultato col 4-0 siglato da Antonio Camilli su rigore. Nel finale c’è tempo anche per il 4-1, il gol della bandiera per Mare lo sigla Andrea Perozzi.

