SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il trofeo delle regioni, denominato Kinderiadi grazie alla sponsorizzazione di un’azienda dolciaria piemontese, è uno degli eventi più importanti d’Italia a livello di volley giovanile.

Al torneo, in programma fino al 29 giugno in Friuli Venezia Giulia nei centri di Lignano Sabbiadoro, Latisana e Rivignano, importante sarà la presenza Happy Car Samb Volley all’interno delle selezioni marchigiane, sia per gli atleti, sia per i tecnici.

Tra gli atleti, sono stati convocati Marco Cameli e Nausica Acciarri, reduci da un’esaltante stagione. Si tratta della prima volta che le convocazioni per la selezione marchigiana al trofeo delle regioni, registrano la presenza in contemporanea di un ragazzo e di una ragazza della Samb Volley.

La compagine rossoblu sarà presente anche nello staff tecnico femminile con coach Maurizio Medico.

L’esordio avverrà domani mattina alle ore 9 con le marchigiane impegnate nella doppia sfida di Pool B contro Valle d’Aosta e Campania, con l’obiettivo di vincere il triangolare e accedere alla Pool A. Nel pomeriggio ci sarà l’esordio dei ragazzi nel Pool A con le rappresentative di Piemonte e Trentino.

Grande soddisfazione da parte dei vertici della Samb Volley, la quale dà un grande in bocca al lupo per la grande opportunità che avranno Nausica, Marco, in aggiunta a quella di Maurizio.

