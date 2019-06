In azione la Polizia Municipale e in ausilio la stazione locale dei carabinieri

CUPRA MARITTIMA – Abusivismo commerciale nel mirino di un’altra località costiera.

A Cupra Marittima, per “Spiagge Sicure”, il 23 giugno fermati prima del l’approdo in litorale due abusivi, identificati, e allontanati. In azione la Polizia Municipale coordinata dal Comandante Loggi.

Il 22 giugno i Vigili Urbani, in ausilio con i carabinieri della locale stazione, hanno allontanato altri abusivi dalla battigia e alcuni anche prima dell’approdo in spiaggia.

Compiuti due sequestri: materiale da mare.

