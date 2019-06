Soccorso un uomo, un motorino a terra. Rilievi in corso

GROTTAMMARE – Scontro nel pomeriggio del 22 giugno.

Incidente a Grottammare, sulla Statale 16 all’altezza del Teatro delle Energie. Ferito un uomo e un motorino a terra.

Personale sanitario del 118 giunto sul posto in ambulanza per le cure mediche. Carabinieri sul luogo per chiarire dinamica.

Rilievi in corso.

