Tutta la giornata di domenica 23 giugno, lo staff e i sub della Tridacne Sub saranno a disposizione per presentare i corsi di immersione presso il circolo di Porto d’Ascoli

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Tridacne Sub, accademia subacquea che opera da 20 anni nel Piceno, presenta una nuova collaborazione, quella con il circolo nautico Ragn’a Vela di Porto d’Ascoli.

Tutta la giornata di domenica 23 giugno, lo staff e i sub della Tridacne Sub saranno a disposizione per presentare i corsi di immersione presso il circolo di Porto d’Ascoli.

“E’ possibile imparare ad andare sott’acqua a qualsiasi età. – dichiarano dal direttivo – I corsi Minisub accolgono i bambini dai 9 anni ai 12. I corsi base come lo Scuba e l’Open si possono iniziare a 12 anni. Non è difficile scoprire le bellezze del mare e i subacquei dimostreranno come preparare le attrezzature e come si entra in mare. Ci sarà la possibilità anche di provare un’immersione con le bombole, accompagnati da istruttori qualificati. Oltre i corsi base, l’offerta integra anche corsi per i più esperti fino a quello per diventare istruttore. L’immersione é uno sport che si apprende facilmente in tutta sicurezza, anche grazie alla preparazione e all’esperienza dello staff della TridacneSub. Il nostro mare e le scogliere davanti al circolo nautico di Porto d’Ascoli sono un’ ottima palestra: non è il fondale caraibico ma permette di divertirsi avvistando specie ittiche autoctone come mormore, polpi, stelle marine e molto altro. Un fondale sicuro che degrada lentamente ottimo per l’addestramento serio di alto livello.

Un altro punto a favore per diventare sub è quello di partecipare al monitoraggio continuo del mare per renderlo sempre più pulito.”

Addestramento, divertimento, tutela dell’ambiente son le parole d’ordine del gruppo sub.

La giornata di domenica 23 giugno si concluderà alle 19 con la presentazione ufficiale della collaborazione tra il Presidente del circolo Ragn’a Vela Camillo Carminucci e il Presidente della Tridacne Sub Caterina Gregori.

Alle 19,30 sarà celebrata una Santa Messa presieduta dal parroco don Francesco Ciabattoni, per benedire la struttura e ricordare i soci defunti. La manifestazione è aperta e l’invito a partecipare è esteso a tutti. Info: info@tridacnesub.com

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.