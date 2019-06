SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Pomeriggio di scontri in Riviera e nel Piceno, quello del 21 giugno.

A San Benedetto in via Manara incidente fra mezzi. Necessario l’intervento del personale sanitario del 118 per i soccorsi e delle Forze dell’Ordine per i rilievi.

A Centobuchi auto contro albero e anche in questo caso è intervenuto il personale sanitario del 118 per i soccorsi e Forze dell’Ordine per accertare i rilievi.

