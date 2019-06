SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Doveva essere un Triangolare di “fuoco” e così è stato.

Nella serata del 19 giugno si sono svolti i match valevoli per i Quarti di Finale del Trofeo Riviera Oggi. In campo Mare, Salaria e Ragnola: il quartiere vincitore sarebbe approdato in semifinale raggiungendo Sant’Antonio, Paese Alto e Agraria (vincitori dei gironi A, B e C). Tre partite da due tempi di quindici minuti.

Primo scontro fra “seconde” tra Salaria e Ragnola. Gli arancioni hanno vinto 4 a 1, gialli rimaneggiati e anche sfortunati con diversi legni colpiti.

Nel secondo match sfida fra Mare e Ragnola. Bianchi che vincono facilmente per 5 a 1 approfittando anche del fatto che i gialli erano stanchi per la gara precedente.

Nella terza e ultima partita vera e proprio finalina tra Salaria e Mare: dopo un match intenso e molto equilibrato, terminato 3 a 3, la sfida per decretare la quarta e ultima semifinalista si è decisa ai calci di rigore. I bianchi hanno avuto la meglio e, oltre a conquistare il Triangolare, si sono guadagnati il passaggio del turno e affronteranno Sant’Antonio.

Ecco le semifinali previste domenica 23 giugno al Centro Sportivo “Eleonora” di Porto d’Ascoli.

20.30: Paese Alto-Agraria;

21.30: Sant’Antonio-Mare;

