In azione 118 e Forze dell’Ordine per soccorsi e rilievi

GROTTAMMARE – Viabilità complicata, il 21 giugno, per una località della costa picena.

A Grottammare dalla mattinata al primo pomeriggio si sono verificati ben tre incidenti stradali.

Due in mattinata nei pressi del lungomare e hanno visto, in entrambi i casi, uno scontro fra auto e scooter. Sul posto personale sanitario del 118 per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte e Forze dell’Ordine per i rilievi e chiarire la dinamica.

Nel primo pomeriggio altro sinistro, stavolta sulla Statale 16 dove un pedone è stato colpito da un’auto secondo le prime indiscrezioni ed è stato portato in ospedale, dal 118, per le cure mediche. Forze dell’Ordine al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.

