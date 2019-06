GROTTAMMARE – Il Grottammare Calcio 1899 comunica la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con i collaboratori Massimiliano Zazzetta (che era Responsabile del Settore Giovanile ed allenatore della squadra Juniores), Massimiliano Lattanzi (che era il preparatore atletico del Settore Giovanile) ed Andrea Marchionni (che era Tutor allenamenti mentali del Settore Giovanile) per divergenze nette sulla filosofia gestionale della Società rivierasca.

“A titolo personale – afferma il Direttore Generale Alceo Galiè – e in nome e per conto della Società li ringrazio vivamente per il lavoro svolto con competenza e professionalità ed auguro loro le migliori fortune per il futuro professionale e di vita”.

