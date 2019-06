SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Caldo e sole a rischio “pausa”.

La Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo, “gialla” per la giornata di sabato 22 giugno nella provincia di Ascoli.

Secondo l’Ente, rischio pioggia e temporali.

Noi speriamo che per questa volta si sbaglino ma semplicemente per amore dell’estate. In ogni caso, preziosa, ovviamente, l’informazione diffusa dalla Protezione Civile regionale, sempre attenta.

