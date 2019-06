SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Con riferimento alla mancata apertura delle attrazioni del Luna Park in viale dello sport, si sottolinea come la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, riunitasi nel pomeriggio di giovedì 20 giugno proprio per valutare la documentazione tecnica prodotta per la verifica dell’agibilità, ha espresso parere negativo non solo per il fatto che la documentazione prescritta è stata presentata dopo le ore 13, impedendo quindi un preventivo esame da parte dei componenti la Commissione, ma soprattutto perché i documenti presentavano rilevanti lacune, in qualche caso mancanti di parti essenziali”.

Così, in una nota, il Comune di San Benedetto riguardo alla mancata apertura del Luna Park con tanto di cartello polemico da parte dei giostrai (‘Chiusi per motivi di burocrazia, purtroppo siamo in Italia’). CLICCA QUI

Dal Municipio aggiungono: “La Commissione ha comunque dato la disponibilità a riunirsi nuovamente non appena sarà consegnata la documentazione richiesta”:

